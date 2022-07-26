У водителей появится возможность доехать от Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области до Владимира без светофоров и перекрёстков.

В 2022 году «Автодор» планирует завершить строительство М-12 во Владимирской области. Об этом в пресс-службе госкомпании.Возведение платного автобана ведётся в штатном режиме. Подрядчики работают без перерыва. На объекте работают более 6300 человек и 1535 единиц спецтехники.«М-12 ― шанс привлечь новых инвесторов и провести масштабную реиндустриализацию. Главными точками роста станут места съездов», - отметили владимирские власти.Строители планируют сдать участки автомагистрали в октябре и декабре. У водителей появится возможность доехать от Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области до Владимира без светофоров и перекрёстков.Протяженность М-12 «Москва — Казань» по 33-му региону составляет 218 км.