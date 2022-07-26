До конца лета им предстоит научиться самостоятельно добывать пищу, чтобы добраться до далёких африканских зимовок.

Во Владимирской области краснокнижные хищные птицы успешно выращивают потомство. Специалисты «Дирекции ООПТ» и орнитологи наблюдали в Клязьминско-Лухском заказнике вылет из гнезда птенцов скопы.«Наблюдения за семьёй пернатых ведутся уже третий год. Первое гнездование оказалось неудачным. На следующий год удалось выкормить одного птенца. На днях на наших глазах благополучно вылетели уже две молодых скопы из трех появившихся на свет. Одна особь, к сожалению, погибла», - рассказали в пресс-службе госучреждения.Выжившие птенцы после первого полёта сначала сидели на ветках сухих деревьев, а потом улетели вслед за матерью. До конца лета им предстоит научиться самостоятельно добывать пищу, чтобы добраться до далёких африканских зимовок.На сегодняшний день во Владимирской области известно лишь одно гнездо скопы, хотя взрослые птицы иногда появляются и в других районах.