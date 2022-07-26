Их готовность проверит специальная комиссия. В её состав вошли сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и Росгвардии.

Во Владимирской области началась приёмка 928 учреждений образования к новому учебному году. Их готовность проверит специальная комиссия. В её состав вошли сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и Росгвардии.До 16 августа они обойдут детские сады, школы, интернаты, колледжи и организации допобразования.«Особое внимание уделяется безопасности, защищённости от угроз криминального и террористического характера, обеспечению питания школьников и благоустройству зданий», – подчеркнула замдиректора департамента образования Елена Запруднова.В Белом доме отмечают, что перед проверкой завершены работы по ремонту коммуникаций в школе №3 города Киржача. Закончен капремонт детского сада в посёлке Вольгинский. До конца года планируется завершить капремонт второго здания гимназии имени Барсукова в Коврове и работы в лицее имени академика И.А. Бакулова в Петушинском районе.