При возникновении опасных ситуаций следует звонить: 101 или 112.

Во Владимирской области ожидается гроза с дождём и сильный ветер. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в ближайшие 1-3 часа и до конца дня в области будет бушевать стихия. Скорость порывов северного ветра достигнет 12-17 метров в секунду.Напоминаем, что во время ухудшения погодных условий повышается риск возникновения ЧП, связанных с работой системы ЖКХ, падением деревьев и конструкций.Водителям не рекомендуется парковать машины ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций следует звонить: 101 или 112.