ВТБ обеспечил возможность оплаты услуг ОАО АК «Уральские авиалинии» через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь пассажиры смогут покупать билеты и оплачивать дополнительные услуги по ..

ВТБ обеспечил возможность оплаты услуг ОАО АК «Уральские авиалинии» через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь пассажиры смогут покупать билеты и оплачивать дополнительные услуги по QR-коду СБП на сайте или в мобильном приложении компании.При покупке билетов на сайте авиакомпании, после выбора способа оплаты заказа по СБП, на экране будет выведен динамический QR-код. Его можно отсканировать смартфоном, после чего пассажир будет автоматически направлен в мобильное приложение своего расчетного банка, где останется просто подтвердить платеж.Оплата услуг через собственное мобильное приложение ОАО АК «Уральские авиалинии» происходит немного иначе, но всего в два клика: пассажир выбирает вариант оплаты через СБП, после чего система мгновенно переводит его в приложение расчетного банка для подтверждения платежа.«ВТБ ориентирован на развитие и внедрение новых транзакционных продуктов для клиентов крупного бизнеса, при этом банк всегда готов адаптировать любое решение под конкретные задачи, поставленные клиентами. В данном случае были настроены гибкие сценарии оплаты с помощью СБП: как на сайте, так и в мобильном приложении «Уральских авиалиний». Мы надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят все преимущества от включения СБП в линейку своих расчетных продуктов», — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ.«Мы уверены, что подключение «Уральских авиалиний» к системе быстрых платежей позволит нашим клиентам быстро, удобно и безопасно приобретать билеты на рейсы авиакомпании. Для нас всегда в приоритете удобство и комфорт наших пассажиров, а также высокий уровень сервиса», — подчеркнул Кирилл Скуратов, коммерческий директор ОАО АК «Уральские авиалинии».Банк ВТБ одним из первых подключился к Системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного бизнеса с использованием динамического и статического QR-кодов. Использование данного сервиса даёт возможность компаниям значительно уменьшить свои транзакционные расходы за счет более низкой комиссии и сократить сроки зачисления выручки на свой расчетный счет.