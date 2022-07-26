До 1917 года здание, в котором сейчас располагается посольство Ватикана, принадлежало Александру Маркину – директору торгово-промышленного товарищества Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко.

До 1917 года здание, в котором сейчас располагается посольство Ватикана, принадлежало Александру Маркину – директору торгово-промышленного товарищества "Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко".Последнее десятилетие в Москве реализуется масштабная программа реставрации исторических зданий, благодаря которой возрождается культурное и историческое наследие города. В настоящий момент в столице проводятся в работы на 500 объектах. Таким зданиям возвращают исторический облик, и они вновь становятся украшением столицы.Недавно завершилась реставрация фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина в Вадковском переулке (7ст1). Дом был построен в начале прошлого века. Строение в стиле московского модернизма является объектом культурного наследия регионального значения.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот дом – один из самых удачных проектов известного архитектора Петра Харко. Градоначальник сообщил о восстановлении элементов внешнего декора, возвращении строению исторического цвета и реставрации карниза над центральным эркером. На эти и другие работы специалисты потратили больше года, добавил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.К слову, богатая лепнина в виде цветов с изогнутыми стеблями и масок с изящными женскими лицами считается главным украшением здания. Рабочим необходимо было укрепить фасады, поскольку на поверхности стен образовались трещины, осыпалась штукатурка.А еще все пластиковые окна вдоме городской усадьбы Александра Маркинабыли заменены на деревянные. Специалисты пользовались сохранившимися чертяжами строения, чтобы восстановить облик оконныхпроемов. Деревянные двери и ступени на входных лестницах тоже обрели первоначальный вид.Кирпичная ограда особняка с металлическими воротами и калиткой также нуждалась в реставрации. Забор окрасили красным и белым – в тон стенам здания. Теперь дом выглядит так, как в первые года после строительства.Усадьба для Александра Маркина, директора торгово-промышленного товарищества "Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко" была построена в 1905 году. Он владел усадьбой до 1917-го, потом она перешла в собственность государства. В конце прошлого века здесь работало посольство Турции. Сейчас здесь располагается апостольская нунциатура Ватикана.