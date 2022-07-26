Московский скоростной диаметр является самой длинной бессветофорной магистралью в России.

Московский скоростной диаметр является самой длинной бессветофорной магистралью в России.В российской столице активно развивается транспортная система. Узкие улицы и широкие магистрали связывают каждый район, обеспечивая доступность инфраструктуры. Приоритетом властей остается безопасность водителей и пешеходов. Одним из приоритетных проектов города остается строительство Московского скоростного диаметра.МСД является полноценным хайвеем без светофоров протяженностью 68 километров. Объединяя Юго-Восточную и Северо-Восточную хорду, а также крупнейшие вылетные магистрали города, он позволит проехать через всю Москву, минуя центр, всего за 40 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре будет запрещен.С 1 января 2023 года проехать по транспортной сети можно будет только на платной основе. Однако, как отметил мэр города Сергей Собянин, для жителей Москвы и Московской области будет сделано исключение. Об этом глава столичного региона рассказал в своем телеграмм-канале во вторник, 26 июля."Сегодня мы приняли ещё одно важное решение – МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья", – подчеркнул Сергей Собянин.По его словам, МСД является самой длинной бессветофорной магистралью в России. Градоначальник отметил, что 90% новой дорожной системы будет проложена "по воздуху": магистраль будет нырять в тоннели и подниматься на эстакады."Строительство основного участка МСД – Северо-Восточной хорды – планируем завершить осенью этого года. Южный участок Диаметра – Юго-Восточная хорда – будет введён в 2023-м", – добавил мэр Москвы.