Врио губернатора предложил приостановить ремонт на М-7 до конца ноября.

Жители Петушинского района грозятся перекрыть межмуниципальные дороги. Население поселков Введенский, Вольгинский и СНТ Усад недовольно трафиком из легковушек и грузовиков, которые пытаются объехать заторы на М-7 во время ремонта в Покрове.«Мы замурованы. Не выехать ни за продуктами, ни за лекарствами. По три часа стоим в пробках. Большегрузы разбивают недавно отремонтированную дорогу. Фуры создают опасность для наших детей», - сетуют селяне.Между тем, на днях врио губернатора обсудил проблему с руководителем Автодора Вячеславом Петушенко и начальником Упрдора Сергеем Карповым.«Ремонт дороги важен, но не в ущерб людям. Предложил приостановить ремонт на М-7 до конца ноября, чтобы жители могли нормально передвигаться по трассе. В ноябре, когда сдадим М-12, организуем проезд так, чтобы по нему можно было объезжать М-7. И тогда дорожные работы уже не доставят людям таких неудобств. В течение недели планирую провести переговоры на этот счёт с Минтрансом», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Александр Александрович.Думается, что стоит отдельно проработать вопрос с ГИБДД и усилить контроль за фурами в указанных населённых пунктах, нарушающими ПДД.Что касается разбитых дорог, то владимирцам обещают их восстановить.