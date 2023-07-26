Адвокат Александр Добровинский прокомментировал громкий скандал, связанный с певицей Славой. Звезда обвинила хирурга в некачественной пластике груди.

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал громкий скандал, связанный с певицей Славой. Звезда обвинила хирурга в некачественной пластике груди.Адвокат Александр Добровинский в беседе с журналистами объяснил, с чем, по его мнению, связан скандал, возникший по инициативе певицы Славы. Артистка обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике груди.Эксперт убежден, что сложившаяся ситуация не наносит репутационный урон Хайдарову. Все дело в том, что требования певицы Славы и Любови Успенской не оформлены в юридическом поле.Добровинский отметил, что общество равняется на институт под названием суд."В связи с тем, что от госпожи Успенской не было ни слуху ни духу в течение трех лет, а от госпожи Славы в течение года, она что-то ничего не пела по этому поводу, то этот "сиськин бунт" появился на том месте, когда людям, видимо, понадобились деньги", — цитирует адвоката Пятый канал.Специалист добавил, что по состоянию на 26 июля никаких официальных разбирательств нет. Стоит отметить, что, по существующей информации, Успенская хочет получить десять миллионов компенсации, а Слава — пять миллионов.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Слава в личном блоге показала шрамы после подтяжки груди. Она осталась недовольна услугами, которые предоставил пластический хирург Тимур Хайдаров. "Не умеешь – не берись", – говорила артистка.