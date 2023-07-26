Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями молодежных организаций в Люберцах. Во встрече поучаствовали волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческие отряды и движения, молодые депутаты, а также представители муниципальных администраций.В ходе разговора обсуждались проекты и инициативы, а также актуальные вопросы, волнующие молодое поколение. Воробьев выразил признание и благодарность молодым активистам за их увлеченность и вклад в общественную жизнь региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями молодежных организаций в Люберцах. Во встрече поучаствовали волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческие отряды и движения, молодые депутаты, а также представители муниципальных администраций.В ходе разговора обсуждались проекты и инициативы, а также актуальные вопросы, волнующие молодое поколение. Воробьев выразил признание и благодарность молодым активистам за их увлеченность и вклад в общественную жизнь региона."В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке. Надеюсь, у нас это получается. Хочу поблагодарить вас за увлечённость, здесь собрались разные ребята, с которыми мы встречались на мероприятиях, связанных и с творчеством, и с волонтёрством, и в разных других ситуациях. Вы очень многих объединяете, вдохновляете. Есть молодые люди, которым нравится общественная жизнь, они ею живут, и мы это очень ценим. Поэтому рад встрече", – поделился Воробьев.Председатель молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы Ашот Маргарян выразил благодарность за благоустройство парка "Малаховское озеро" и предложил создать молодежный центр для проведения встреч и обсуждения проектов.Губернатор Московской области поддержал идею и привел в пример уже действующее молодежное пространство в одном из парков в Королеве.Там проводятся мастер-классы и мероприятия для молодежи. Благоустройство парков и территорий становится значимым для всех возрастных групп, создавая точки притяжения для жителей, – рассказала директор МЦ "Космос" и руководитель локального ресурсного центра "Волонтеры Подмосковья" Мария Масик.В Московской области успешно привлекают гранты для развития молодежной политики. За последние годы региону удалось привлечь около 670 млн рублей на различные инициативы, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.Представитель движения "Волонтеры Подмосковья" из Наро-Фоминска Егор Балев стал обладателем двух грантов на создание муралов с подмосковными героями и организацию культурного фестиваля, добавили в пресс-службе.Губернатор Подмосковья, в свою очередь, подчеркнул приоритеты в привлечении грантов, включая волонтерскую работу в зоне СВО, программы по поддержке семей и детей, инициатив для ребят с ограниченными возможностями, проекты по экологии и помощь пожилым жителям региона.Руководители ресурсных центров "Волонтеры Подмосковья" Екатерина Скорикова и Никита Ильичев рассказали губернатору о помощи на передовой. Волонтеры помогают возвращающимся участникам СВО с социализацией и трудоустройством.Региональный штаб "Российских студенческих отрядов" занимается трудоустройством молодых людей в сферу благоустройства, обслуживания и сельское хозяйство. Создание платформы для поиска работы и взаимодействия с предприятиями находится в разработке штаба, рассказали его представители.