Конкурсы стартуют с 1 августа и предоставляют возможность получить субсидии до 85% затрат на сумму до 2 млн рублей для социальных предпринимателей, а также до 3 млн рублей для субъектов МСП, связанных с детскими центрами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Конкурсы стартуют с 1 августа и предоставляют возможность получить субсидии до 85% затрат на сумму до 2 млн рублей для социальных предпринимателей, а также до 3 млн рублей для субъектов МСП, связанных с детскими центрами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на гранты, покрывающие до 75% затрат или субсидию до 500 тысяч рублей для социального бизнеса и предпринимателей в возрасте до 25 лет, добавили в пресс-службе.«Наша ключевая задача – быть внимательными и чуткими, сопровождать и поддерживать проекты. Уже 1 августа в Подмосковье стартует конкурс на получение субсидий для социальных предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде, коммунальным платежам. Также у нас есть грантовая поддержка для социальных и молодых предпринимателей – это средства на развитие бизнеса. Конкурс продлится до 31 августа, и мы ждём заявки ото всех, кто реализует себя в этом важном направлении», – прокомментировал губернатор Московской области.Заявки на поддержку можно подать через .Приоритет будут иметь заявки от предпринимателей с опытом до 1 года и из отдаленных районов Московской области.Московская область считается лидером по числу социальных предпринимателей в России. В текущем году такой статус уже присвоен 940 компаниям. В сравнении с прошлым годом число социальных предпринимателей в регионе увеличилось на 17,5%.