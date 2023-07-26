Сейчас под эту категорию могут попасть 60 автомобилей

Более 60 автомобилей во Владимире могут попасть под категорию брошенных, сообщает мэрия Владимира.Нормативный акт вступит в силу уже этой осенью. К его разработке приложили руку представители администрации, ГИБДД и Совет народных депутатов.Согласно информации, выявлять разукомплектованные автомобили будут администрации трех районов Владимира. Общее собрание собственников многоквартирных домов также сможет присоединится к реализации нормативного акта и очистить дворы от автохлама.Если собственник известен, но игнорирует требования забрать автомобиль, его эвакуируют. Вернуть машину можно будет только возместив муниципалитету расходы. Если собственника не найдут, то машину утилизируют или продадут с торгов. Естественно, после решения суда.Предполагается, что от обнаружения до эвакуации транспортных средств пройдет около месяца.