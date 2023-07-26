Сейчас под эту категорию могут попасть 60 автомобилей
Более 60 автомобилей во Владимире могут попасть под категорию брошенных, сообщает мэрия Владимира.
Нормативный акт вступит в силу уже этой осенью. К его разработке приложили руку представители администрации, ГИБДД и Совет народных депутатов.
Согласно информации, выявлять разукомплектованные автомобили будут администрации трех районов Владимира. Общее собрание собственников многоквартирных домов также сможет присоединится к реализации нормативного акта и очистить дворы от автохлама.
Если собственник известен, но игнорирует требования забрать автомобиль, его эвакуируют. Вернуть машину можно будет только возместив муниципалитету расходы. Если собственника не найдут, то машину утилизируют или продадут с торгов. Естественно, после решения суда.
Предполагается, что от обнаружения до эвакуации транспортных средств пройдет около месяца.