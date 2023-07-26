Брошенные автомобили во Владимире будут принудительно распродавать или утилизировать. С брошенными...

Брошенные автомобили во Владимире будут принудительно распродавать или утилизировать.С брошенными автомобилями борются не только инспекторы ДПС. В областном центре продолжается кампания по вывозу автохлама. Как легально избавить Владимир от металлолома на колесах, обсудили представители администрации, депутатского корпуса и силовых структур. Какими будут механизмы, расскажет Мария Платанюк.Хлам на четырёх колёсах. Двери открыты. Окна и фары разбиты. На кузове- граффити. Сейчас во Владимире, по самым скромным подсчётам, на муниципальной территории- свыше 60 автомобилей, за руль которых хозяева не садились уже много лет. Депутаты горсовета обратили внимание на острую проблему в начале года. Машины-"брошенки" мешают проезду оперативных служб, уборке, да и в целом портят вид дворов.Евгений Станчев, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Вместе проработали с ГИБДД, с коллегами: с администрацией, с городскими советами. Мной был поднят вопрос на совете города, где администрация нас поддержала в данном вопросе. И вот уже спустя буквально 2 месяца, три был проработан этот вопрос и определён чёткий документ с чёткими правилами.А вот каким будет порядок "расхламления"? Об алгоритме рассказала Жанна Уколова, руководитель правового управления мэрии. Выявлять бесхозные автомобили поручено администрациям трёх районов областного центра. Если владельцы игнорируют, дело- за муниципальной комиссией, которая согласует эвакуацию автохлама. Срок- месяц. От обнаружения до вывоза на спецстоянку Центра управления городскими дорогами. На ней машина будет храниться не дольше полугода. Если владелец найдётся, ему предстоит возместить затраты на перемещение и хранение.Жанна Уколова, начальник правового управления администрации г. Владимира:- Если владелец не установлен, то опять-таки данным порядком предлагается, что районные администрации обращаются в суд с заявлением о признании такого транспортного средства бесхозным и с правом муниципальной собственности на него.Далее- в зависимости от состояния, автохлам утилизируют или реализуют с торгов. Нормативное регулирование этого вопроса назрело давно, отмечают в горсовете.Алексей Лызлов, председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку Совета народных депутатов г. Владимира:- Рассмотрели предложения администрации, депутатского корпуса. Надеюсь, что в ближайшее время порядок по вывозу брошенных транспортных средств будет принят. И в дальнейшем, с коллегами, в рамках отдельных рабочих групп мы будем контролировать исполнение данного порядкаРешением общего собрания собственников внести свой вклад в "очистку" улиц и дворов могут и жители многоквартирных домов. Ликвидировав автохлам на законных основаниях.Мария Платанюк "Вести-Владимир".