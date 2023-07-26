Смотрите в дайджесте:– Горадминистрация подготовит предложения по первоочередному ремонту муниципального Центра здоровья– «Роскадастр» области проведет горячую линию по

Смотрите в дайджесте:– Горадминистрация подготовит предложения по первоочередному ремонту муниципального Центра здоровья– «Роскадастр» области проведет горячую линию по исправлению ошибок в реестре недвижимости– Сотрудников предприятий Владимирской области будут культурно обогащать прямо на производстве– Сурдлимпийцы из Владимирской области взяли два «золота» на летних играх в Уфе