Врач-генетик, диетолог, к.м.н., эксперт компании Solgar Наталья Артемьева рассказала, на что нужно обратить внимание.

Врач-генетик, диетолог, к.м.н., эксперт компании Solgar Наталья Артемьева рассказала, на что нужно обратить внимание.По словам врача, для того чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы, человеку нужно потреблять в пищу порядка 3 тысяч ккал. Однако для современного городского жителя такой объем калорий может быть избыточным и даже опасным. Единственный выход "подпитать" организм необходимыми микроэлементами – добавлять в рацион нутриентов, витаминов, минеральных комплексов и фитонутриентов.Если человек не будет дополучать необходимый объем веществ, он может почувствовать некоторые изменения, которые будут снижать уровень жизни. На истощение могут указывать хроническая усталость, бессонница, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, сухая кожа.По словам Натальи Артемьевой, лучше всего постоянно поддерживать в еде определенную калорийность и при этом учитывать активность в течение дня и норму для обмена веществ. Врач посоветовала сделать акцент на белковую пищу, а именно рыбу, яйца, курицу, индейку. Также в рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие клетчатку: овощи, фрукты и злаковые."Количество углеводов нужно снизить, однако не урезать полностью, так как на низкоуглеводной диете из организма будет уходить вода", – говорит Артемьева.Помимо этого, отмечает , стоит следить за уровнем минеральных веществ, который помогут поддерживать витамин D, куркумин и омега-3.