Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников подтвердил слова ученых о том, что оливковое масло способствует предотвращению деменции. Врач объяснил, что польза от этого ..
Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников подтвердил слова ученых о том, что оливковое масло способствует предотвращению деменции. Врач объяснил, что польза от этого продукта происходит только тогда, когда человек питается здоровыми продуктами.
Подсолнечное масло, по словам Мясникова, ничуть не хуже оливкового, передает . При этом последнее, как отметил врач, просто более распиарено маркетологами.