Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников подтвердил слова ученых о том, что оливковое масло способствует предотвращению деменции. Врач объяснил, что польза от этого ..

Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников подтвердил слова ученых о том, что оливковое масло способствует предотвращению деменции. Врач объяснил, что польза от этого продукта происходит только тогда, когда человек питается здоровыми продуктами.Подсолнечное масло, по словам Мясникова, ничуть не хуже оливкового, передает . При этом последнее, как отметил врач, просто более распиарено маркетологами.