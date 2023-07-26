26.07.2023

2023-07-26 15:45:37

«Единая Россия» подвела итоги весенней сессии

Партия инициировала 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения Президента по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально-незащищённых категорий, обеспечению обороноспособности страны и её технологического суверенитета. Работу фракции Единой России в Государственной Думе в весеннюю сессию во многом определила спецоперация, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании фракции.



Единая Россия продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента, — подчеркнул он.



Наряду с поддержкой фронта приоритетной задачей Единой России оставалось исполнение народной программы партии. Для её реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие.



В свою очередь, руководитель фракции Единой России в Госдуме Владимир Васильев отметил, что принятые депутатами фракции решения отвечают на существующие вызовы и создают условия для стабильного социально-экономического развития. Ко второму чтению готовится законопроект о занятости – он направлен на профилактику безработицы, закрепляет понятие частичной занятости, чтобы граждане, ухаживающие за детьми, инвалидами, пожилыми людьми, могли беспрепятственно получать господдержку, несмотря на доход от подработки, - сказал он.



При поддержке Единой России создана единая цифровая платформа в социальной сфере – она позволяет перейти на беззаявительный порядок предоставления многих мер соцподдержки, сообщил Васильев. Многое сделано в сфере образования: возобновлено трудовое воспитание в школах, приняты решения по возвращению школьной медицины, студентам последних курсов педколледжей и техникумов предоставлено право работать в начальных классах.



В весеннюю сессию был принят ряд решений по защите традиционных ценностей, в частности речь идет о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола без соответствующих медицинских заключений, отметил вице-спикер Госдумы, секретарь Московской Единой России Петр Толстой. Эти законы определяют ценности нашей страны, ценности патриотизма, семьи — традиционные ценности для России, подчеркнул парламентарий.



Мы будем дальше двигаться в этом направлении — в рамках национальной демографической стратегии. Будем смотреть также, что происходит по обращениям о незаконной миграции. И будем выполнять все наказы избирателей, которые вошли в народную программу Единой России, — добавил Петр Толстой.



Принят ряд законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Так, во втором чтении принят законопроект Единой России о праве отцов направлять маткапитал на накопительную часть пенсии, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.



Законопроект дает такое право отцам, которым перешло производное право от мамы на материнский капитал, – пояснила Буцкая. – Если что-то с мамой случилась — лишена родительских прав или умерла, то такие отцы будут иметь право направить маткапитал на накопительную часть своей пенсии.



Также законодательно запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, освобождены от налогов средства матподдержки учащимся в трудной жизненной ситуации. По инициативе партии отменен НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, идёт работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, рассматриваются другие инициативы.



Также приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение ложной информации в отношении добровольцев. Предусмотрена повышенная ответственность в отношении террористов, диверсантов, изменников Родины. Обеспечена возможность оперативной блокировки запрещённого контента в интернете - призывов к терроризму, экстремизму, сбору средств для поддержки ВСУ.



В заключение Андрей Турчак напомнил, что на прошлой неделе прошло заседание Программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева. Его темой стало финансовое обеспечение реализации мероприятий народной программы в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов.



Председатель партии позитивно оценил реализацию мероприятий народной программы в этом году и поручил обеспечить их финансово в проекте федерального бюджета. Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Всё, что было обещано людям, должно быть выполнено, — подчеркнул секретарь Генсовета.