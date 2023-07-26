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<a href="https://33live.ru/novosti/26-07-2023-energetiki-napravili-v-pravooxranitelnye-organy-vladimirskoj-oblasti-88-zayavlenij-o-samovolnom-podklyuchenii-k-elektrosetyam.html" target="_blank">Энергетики направили в правоохранительные органы Владимирской области 88 заявлений о самовольном подключении к электросетям</a> - Энергетики направили в правоохранительные органы Владимирской области 88 заявлений о самовольном...