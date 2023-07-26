Энергетики направили в правоохранительные органы Владимирской области 88 заявлений о самовольном...
Энергетики направили в правоохранительные органы Владимирской области 88 заявлений о самовольном подключении к электросетям.
Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первые шесть месяцев 2023 года зафиксировали 90 случаев самовольного подключения к электросетям. 17 нарушений были совершены повторно. По 88 случаям поданы заявления в правоохранительные органы. Самовольные подключения, как правило, выполняются кустарно. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Ущерб нарушители наносят и соседям: снижается качество электроснабжения, выходит из строя бытовая техника, растут начисления за ОДН.
Чаще всего нарушения фиксировались в Александровском, Ковровском, Петушинском и Судогодском районах:
Александровский район – 38
Ковровский район – 14
Петушинский район – 8
Судогодский район – 8
Вязниковский район – 7
Муромский район – 6
Собинский район – 3
Владимир – 2
Юрьев-Польский район – 2
Гороховецкий район – 1
Камешковский район – 1
По статье 7.19 КоАП РФ нарушителям-физлицам грозит административное наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном самовольном подключении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Размер штрафа на должностных лиц составляет от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторное правонарушение на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
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«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. Из любой точки с доступом в интернет это можно сделать через удобные онлайн-сервисы компании:
мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;
личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Важно: время работы личного кабинета временно изменено, его функции доступны с 6:00 до 23:00;
виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.
Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.
Фото: https://www.pxfuel.com