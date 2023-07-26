Избирательная комиссия Владимирской области решила применять на грядущих региональных выборах комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Избирательная комиссия Владимирской области решила применять на грядущих региональных выборах комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Электронные устройства должны заменить обычные урны для голосования. Избиратели смогут познакомиться с технической новинкой уже в сентябре текущего года. На ковровских участках установят 60 КОИБов. Ещё 25 «электронных урн» привезут в Александров.