Живописные проекты на 12 ландшафтных садах идеально подходят для оригинальных фотосессий.

Живописные проекты на 12 ландшафтных садах идеально подходят для оригинальных фотосессий.Неделю назад российская столица зацвела яркими, насыщенными красками. В Москве стартовал уже полюбившийся горожанам фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Более ста тысяч растений на 12 выставочных площадках будут радовать жителей и гостей многомиллионного мегаполиса вплоть до 10 сентября. Особое внимание, конечно же, привлекают, уникальные арт-объекты.Живописные проекты на 12 ландшафтных садах идеально подходят для оригинальных фотосессий. Кроме того, москвичи могут безмятежно отдыхать под сенью деревьев или совершать променад по скверам и паркам, наслаждаясь любимым городом, утопающим в зелени.Специально для фестиваля в Москве высадили 35 тысяч однолетних, и 45 тысяч многолетних растений, 15 тысяч злаковых культур, пять тысяч кустарников, 30 деревьев и тысячу представителей водной флоры. В этом году мастера воссоздали самые популярные проекты прошлых сезонов.К примеру, рядом с Российской государственной библиотекой и на Новой площади разбили два сада, которые на прошлых фестивалях пользовались наибольшим интересом посетителей. Организаторы праздника цветов подчеркнули, что представлять жителям и гостям столицы уже знакомые им проекты стало традицией."Сады "Цветочного джема" за прошедшие годы стали доброй столичной традицией. Москвичи и гости нашего города выбирают их для того, чтобы отдохнуть от ритма мегаполиса, полюбоваться неповторимыми уголками природы и очутиться в настоящих природных оазисах", – рассказали в оргкомитете.Так, на ступенях Российской государственной библиотеки раскинулся знаменитый "Библиотечный сад". Впервые проект был создан на фестивале 2017 года Мэтью Чайлдсом. Несколько раз по просьбам москвичей его реконструировали. В этом году организаторы использовали новые растения, а также сменили цветовую гамму.Около памятника писателю Федру Достоевскому высадили большие одноствольные липы и многоствольные клены, барбарисы и боярышники, гортензии на штамбе, а также яркие композиции из лилейников, роз и астр.Посетители Новой площади вновь могут насладиться невероятным садом-галереей с ажурной крышей, главную роль в которой играют девичий виноград и вьющийся плющ. Яркие композиции из цветущих роз, гортензий и дельфиниумов создают ощущение летнего курорта в центре Москвы.