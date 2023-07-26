Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали.

За первое полугодие 2023 года на вокзалах Горьковской железной дороги сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «от вокзала к вокзалу» воспользовались более 20 тысяч человек. Это на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них порядка 12 тысяч стали получателями бандеролей, более 8 тысяч – сами отправляли корреспонденцию.Чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. За 6 месяцев 2023 года услугой доставки посылок здесь воспользовались порядка 5,4 тысяч человек. Из них 4,5 тысяч человек стали получателями бандеролей из других городов, 3,6 тысяч – сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова, Ижевска и Владимира.Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. С собой нужно взять паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте .Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику.