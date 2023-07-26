Главный специалист ИА Метеоновости Татьяна Позднякова рассказала, как не промокнуть под дождем. По словам эксперта, необходимо покупать зонтик с большим куполом, который сможет ..

Главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, как не промокнуть под дождем. По словам эксперта, необходимо покупать зонтик с большим куполом, который сможет максимально защитить своего владельца.Также она порекомендовала дополнительную защиту. Так как под зонтом одна половина тела остается незащищенной, лучше надевать еще и дождевик.