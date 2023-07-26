С 5 по 19 августа во Владимирской области пройдёт Международный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля».

С 5 по 19 августа во Владимирской области пройдёт Международный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля». Такую информации сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия.Фестиваль проводится при поддержке Владимирской епархии и церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения.В Суздале соберутся лучшие церковные хоры со всей России, из ЛНР, Беларуси и Сербии. Участники будут выступать на территории Владимиро-Суздальского музея-заповедника и в действующих храмах. Жители и гости старинного русского города получат возможность не только насладиться духовной музыкой, но и побывать на богослужениях.