Посетители смогут покорить искусственную волну.

Посетители смогут покорить искусственную волну.На площадке Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе "Лужники" установят бассейны, где можно будет встать на вейкборд, покататься на сапборде и серфе. Спортивные мероприятия пройдут с 1 августа по 10 сентября."Профессиональные спортсмены проведут показательные выступления и занятия для всех желающих", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Одним из главных мест активного отдыха станет обычная городская спортивная площадка. Там пройдут занятия на современных уличных тренажерах, силовые тренировки, мастер-классы по игре в баскетбол и прочее.Также посетители "Лужников" смогут покататься на треке для картинга, научиться основным движениям зумбы и встать на роликовые коньки. Для любителей зимних видов спорта установят горку с уникальным всесезонным покрытием.Напомним, что в рамках Урбанфорума в олимпийском комплексе откроется более 30 тематических пространств, где расскажут о развитии Москвы. Достижения столицы представят в интерактивных павильонах "Куб", "Цифровые технологии Москвы" и "Световой тоннель". Мероприятия можно посетить бесплатно.XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".Гостей ждут выставки, дискуссии, спортивные марафоны и другие мероприятия. С подробной программой можно ознакомиться на .