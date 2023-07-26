Во Владимире правоохранители требуют признать дом №67 В по улице Большой Нижегородской аварийным.

Во Владимире правоохранители требуют признать дом №67В по улице Большой Нижегородской аварийным. Об этом проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.В результате проведённой проверки с привлечением квалифицированных специалистов было установлено, что кирпичная кладка дома повреждена, а несущие элементы крыши находятся в плохом состоянии. Ветхое строение представляет реальную угрозу для проживающих в нём граждан.Однако в прошлом году межведомственная комиссия не увидела оснований признавать дом аварийным.«В целях защиты прав граждан прокурором города в Октябрьский районный суд г. Владимира подано заявление о признании незаконным заключения межведомственной комиссии, обязании провести повторное обследование многоквартирного дома, по результатам которого принять решение в соответствии с требованиями законодательства», – говорится в сообщении ведомства.