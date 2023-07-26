Набравший кредитов житель Владимирской области совершил разбойное нападение на микрофинансовую...

Набравший кредитов житель Владимирской области совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию.Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» Владимирской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации.Свое лицо он скрыл за медицинской маской, и угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал передать ему деньги. Из кассы он взял более 67 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.- В результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства задержан 24-летний местный безработный. Так он хотел погасить кредиты. План преступления продумывал заранее. Зная, что в офисе установлено видеонаблюдение, злоумышленник взял сменную одежду и приехал на соседнюю улицу. Там переоделся, спрятал велосипед в кустах и проследовал к месту преступления», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Часть денег он учел отдать за долги, остальное изъяли сотрудники полиции.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", задержанный находится под домашним арестом.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.