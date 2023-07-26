Накануне прихода жары владимирцев предупредили об опасности воды в фонтанах. Лето владимирцев пока...

Накануне прихода жары владимирцев предупредили об опасности воды в фонтанах.Лето владимирцев пока жарой не балует, но скоро все может измениться, обнадеживают синоптики. Ожидается, что уже в пятницу столбики термометров поднимутся до плюс тридцати. В связи с этим в региональном Роспотребнадзоре опубликовали памятки для любителей освежиться в городских фонтанах.Вода там, напоминают в ведомстве, не очищается и не обеззараживается как, например, в бассейне. В жаркую погоду в ней резко увеличивается количество вредных для человека микроорганизмов. Позволяете ребенку купаться в фонтане - будьте готовы к риску заражения вирусными и паразитарными заболеваниями. В такой воде часто купаются еще и птицы - переносчики разных инфекций.