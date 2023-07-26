Народные приметы на 27 июля. Почему день Дозоры лучше всего провести на природе. 27 июля 2023 года...

Народные приметы на 27 июля. Почему день Дозоры лучше всего провести на природе.27 июля 2023 года проходит народный праздник Дозоры. Также отмечается день памяти преподобного Никодима Святогорца. Он известен своей литературно-богословской деятельностью. Трактовал и редактировал богословские книги, сборники и послания священнослужителей, сам являлся автором, толковал и создавал церковные песнопения.Данный праздник также называли Дозорами. Жатва и покос закончены или подходили к концу, и потому было принято следить за урожаем и полями, выходить на дозоры.В это время лето идет на спад, часто идут дожди. Погода в конце июля становится переменчивой. Предки говорили: то жара поля испепелит, то гроза грянет, то ветер урожай поломает.Что можно делать в праздник Дозоры?День идеально подходит для благотворительности. Считалось, что сотворивший сегодня хоть одно благое дело человек, вскоре получит от судьбы стоящий подарок.Праздник лучше провести на природе: это способствуют внутреннему успокоению.Вечером хорошо устроить праздничный ужин для всей семьи.Что нельзя делать в праздник Дозоры?Если сегодня вы нашли деньги, домой их приносить нельзя.Остатки еды нельзя выбрасывать, лучше отдать их домашним, уличным или диким животным, скормить птицам.Если гремит гром, пришла гроза, нельзя оставлять открытыми окна.Народные приметы на 27 июля 2023 годаДождь — будет лить ещё семь дней.Чайки на воде плавают — к хорошей погоде.Резкий гром — к затяжному и сильному ливню.Глухой раскат грома — к небольшому и непродолжительному дождю.Гром гремит продолжительное время, но дождя нет — стоит ожидать град.Края у кучевых облаков стали лохматиться — погода испортится.Тёплый день без осадков — к сухой осени.Фото pxfuel.com