Акция прошла в целях сохранения биологического разнообразия в местах присутствия объектов предприятия.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выпустило 71,9 тыс. мальков стерляди в р. Оку в г. Муроме Владимирской области. Акция прошла в целях сохранения биологического разнообразия в местах присутствия объектов предприятия. Она стала очередным этапом корпоративной деятельности по искусственному зарыблению ценными породами рыб рек Ока, Волга и Чебоксарского водохранилища.Вид рыбы, количество и место выпуска мальков определены на основе рекомендаций Федерального агентства по рыболовству. Стерлядь относится к ценным породам рыб и играет важную роль в экосистеме Окского бассейна. Мальки были выращены в специализированном рыбоводческом хозяйстве по заказу компании.«В 90-е годы прошлого века стерлядь оказалась под угрозой исчезновения. Естественные популяции этого вида в отдельных водоемах даже попали в Красную книгу. Зарыбление мальками стерляди водоемов, где традиционно обитали осетровые, уже стало доброй традицией организации - такие акции проходят ежегодно», - отметила ведущий инженер отдела экологической безопасности и рационального природопользования компании Анжелина Бакка.За последние 5 лет предприятие выпустило в естественные акватории более 1,5 млн мальков стерляди. В том числе, в 2023 году проведено три акции по искусственному зарыблению. Во время них в Оку и Волгу было выпущено порядка 110 тысяч мальков стерляди.Акции прошли под строгим контролем специалистов Росрыболовства, чтобы обеспечить эффективность проводимых мероприятий. К месту выпуска в естественный водоем мальки перевозились в специализированных контейнерах, где поддерживалась та же температура, что и у речной воды. Зарыбления начинались с запуска в реку небольшого количества рыб, чтобы оценить состояние и активность мальков.