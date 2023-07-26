Новые нарушения в оснащении фельдшерско-акушерских пунктов выявила Суздальская...

Новые нарушения в оснащении фельдшерско-акушерских пунктов выявила Суздальская прокуратура.Установлено, что фельдшерско-акушерские пункты и врачебная амбулатория, расположенные в селах Омутское, Мордыш, Туртино, Спасское-Городище и Торчино, недооснащены медицинским оборудованием.Например, в структурных подразделениях ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» недостаёт: тонометров для измерения артериального давления, кислородных ингаляторов, тонометров для измерения внутриглазного давления, анализаторов гемоглобина крови, экспресс-анализаторов уровня холестерина в крови, холодильников для хранения лекарственных препаратов и др.«Отсутствие необходимого для оказания первой помощи медицинского оборудования нарушает конституционные права граждан на охрану здоровья, качественную и своевременную медицинскую помощь...» - поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как итог: межрайонный прокурор обратился в Суздальский районный суд с требованиями об обязании ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» оснастить указанные фельдшерско-акушерские пункты и врачебную амбулаторию недостающим медицинским оборудованием.Министерство здравоохранения Владимирской области (в свою очередь) теперь обязано обеспечить финансирование.Фото: архив ГТРК «Владимир», фото пресс-службы Правительства Владимирской области