По призыву актера из популярного сериала во Владимирской области жители очистили берег...

По призыву актера из популярного сериала во Владимирской области жители очистили берег озера.Экодвижение "ЧистоГусь" присоединилось к всероссийской экологической акции с необычным названием "Тяни, Сундук". Её запустил блогер и исполнитель главной роли в одноименном сериале Денис Сундуков.Сериал повествует о жизни простого деревенского парня по прозвищу Сундук, который спасает родную деревню Антоновку от экологической катастрофы, борется со стихийными свалками у водоема. За кадром блогер призывает всех последовать примеру своего киногероя. "ЧистоГусевцы" так и поступили. И привели в порядок берег городского озера. Всем помощникам выдали футболки с символикой сериала. Всего акция затронула 22 города в России.