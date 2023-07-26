Помимо этого, не стоит к комариным укусам прикладывать подорожник.

Помимо этого, не стоит к комариным укусам прикладывать подорожник.Дерматолог Наталия Гайдаш рассказала, почему лучше перетерпеть зуд после контакта с москитом. По словам специалиста, лучше всего не расчесывать ранку, так как во время этого действия можно разнести яд насекомого по организму. Кроме того, есть вероятность занести инфекцию грязными пальцами.Опасным действием дерматолог также считает прикладывать к укусу комара подорожник или какое-либо другое растение. Через контакт с ним в ранку также может попасть грязь или инфекция.Как сообщают, лучшим способом избавиться от зуда после укуса является антигистаминный гель. Перед его использованием, по словам Натальи Гайдаш, необходимо обработать ранку чистой водой, хлоргексидином, мирамистином или фурацилином.Также врач напомнила, что при расчесывании усус комара заживает около месяца. В норме же они проходят через 3-4 дня.