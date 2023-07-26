Прокуратура города Владимира требует признать незаконным заключение Межведомственной комиссии. Как...

Прокуратура города Владимира требует признать незаконным заключение Межведомственной комиссии.Как стало известно, в ходе проведенного прокуратурой осмотра жилого дома №67 «В» (на улице Большой Нижегородской), было установлено, что кирпичная кладка частично разрушена, а также в ней есть трещины.Более того - несущие элементы крыши здания находятся в неудовлетворительном состоянии.«Имеются основания полагать, что состояние несущих конструкций здания не может обеспечивать безопасное проживание граждан...» - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.При этом, несмотря на факты, подтверждающие ненадлежащее состояние конструкций дома, в 2022 году Межведомственной комиссией вынесено заключение об отсутствии оснований для признания дома аварийным.«В целях защиты прав граждан прокурором города в Октябрьский районный суд города Владимира подано заявление о признании незаконным заключения межведомственной комиссии, обязании провести повторное обследование многоквартирного дома, по результатам которого принять решение в соответствии с требованиями законодательства...» - сообщают в пресс-службе.Фото: pxfuel.com