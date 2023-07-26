Вопрос в Госдуме поднял депутат от Владимирской области Алексей Говырин.

Минтранс РФ предложил заложить в бюджет деньги на восстановление трасс, которые пострадали при строительстве М-12. Вопрос в Госдуме поднял депутат от Владимирской области«Не секрет, что во время больших дорожных строек страдают прилегающие дороги. По ним идёт подвоз стройматериалов. При возведении автобана М-12 было задействовано 400 км дорог. В программе «Автодора» предусмотрено финансирование восстановления 160 км. За чей счёт будут ремонтироваться остальные 240 км?», - поинтересовался Алексей Борисович, который опасается, что расходы лягут на региональный бюджет.Как пояснил руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков, между «Росавтодором» и главами субъектов подписан меморандум о восстановлении автомагистралей. Расходы на вторую часть, которая пока не обеспечена финансированием, планируется предусмотреть в федеральном бюджете.Минтранс предложил заложить необходимые средства и попросил депутатов поддержать эту поправку при принятии главного финансового документа страны. Таким образом регионы смогут избежать дополнительного финансового бремени. Депутат от Владимирской области Алексей Говырин подчеркнул, что будет добиваться, чтобы интересы региона-33 были обязательно учтены.