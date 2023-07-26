28 июля с 9.00 до 11.30 специалисты филиала пояснят жителям области: кто может подать заявление об исправлении ошибки в реестре, как быстро она будет обработана и исправлена, куда обращаться и

28 июля с 9.00 до 11.30 специалисты филиала пояснят жителям области: кто может подать заявление об исправлении ошибки в реестре, как быстро она будет обработана и исправлена, куда обращаться и какие документы необходимы, а также, как узнать, что ошибку исправили. Сведения Единого государственного реестра недвижимости периодически уточняют. Неточности в межевом и техническом планах, картах территории