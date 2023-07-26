Кассовые сборы фильма Барби уже превысили общий бюджет более чем втрое.

Кассовые сборы фильма "Барби" уже превысили общий бюджет более чем втрое.В начале месяца состоялся премьерный показ, а в минувшую пятницу, 21 июля, на широкие экраны вышла американская комедия "Барби" по мотивам одноименной серии детских игрушек, преимущественно кукол.Режиссером приключенческого фильма выступила Грета Гервиг. Главное роли в фантазийной картине исполнили звезды Голливуда Марго Робби и Райан Гослинг, представшие перед зрителями в образах куклы Барби и ее парня Кена, соответственно.Фильм "Барби" сразу же встретил положительные отзывы зрителей, по мотивам киноистории в социальных сетях начали распространяться бесчисленные мемы. Картина стала одной из самых успешных проектов сезона. Кассовые сборы уже превысили общий бюджет более чем втрое.Секрет успеха американской комедии раскрыл кинокритик Сергей Сычев. В интервью Пятому каналу он отметил, что яркие и концептуальные промо материалы позволили собрать большое количество просмотров.Важным аспектом успеха эксперт считает и вклад режиссера Греты Гервиг, которая также является весьма именитой американской актрисой. Также кинокритик напомнил, что главные роли в картине исполнили звезды оскаровского масштаба. По его словам, Райан Гослинг справился с задачей даже лучше, чем Марго Робби.