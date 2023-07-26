Сельхозпредприятия Владимирской области приступили к уборочной кампании. Одним из первых сбором...

Сельхозпредприятия Владимирской области приступили к уборочной кампании.Одним из первых сбором урожая занялсЯ самый южный район области - Меленковский.Так, на племзаводе Илькино уже начали копать ранний картофель, в ближайшее время там же стартует уборка озимых зерновых. Готовы к уборочным работам и в СПК "Дмитриевы горы" - там завершается подготовка хранилищ к закладке нового урожая. Параллельно продолжаются работы по вовлечению в оборот ранее заброшенных сельхозземель. Предполагается увеличить посевнУю площадь почти на две тысячи гектаров, сообщают в областном правительстве.