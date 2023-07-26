Синоптики прогнозируют экстремальные значения температуры во Владимирской области. Если завтра (27...

Синоптики прогнозируют экстремальные значения температуры во Владимирской области.Если завтра (27 июля) во Владимирской области воздух прогреется до +25°C, осадки ожидаются лишь местами, то 28 июля мы столкнёмся с настоящей июльской жарой. Готовимся к +33°C.Кстати, ночью (c 28-е на 29-е июля) температура не опустится ниже 20°C.Синоптики прогнозируют на фоне жары — грозы, дожди, усиление ветра (при грозах) до 16-20 м/с, местами град.Завтра же (27 июля, в четверг) владимирцев ожидает вполне комфортная - тёплая ночь (до +19°C) и по-настоящему тёплый июльский день (до +25-26°C).Давление — 742 мм. рт.ст. Влажность воздуха — до 70%. ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду.Что касается геомагнитного фона Земли, то его взволновали 3-балльные колебания, которые усилятся к вечеру до 4 баллов.Специалисты предупреждают, после полуночи 26 июля (сегодня) на Землю обрушилась слабая магнитная буря. 3-балльные возмущения к 15:00 возрастут до «4», а к 9 утра (27 июля) ожидается, что солнечная активность начнет падать.Метеочувствительным людям в этот период нужно позаботиться о своем здоровье. Возможны головные боли и общее ухудшение самочувствия.Фото: pxfuel.com