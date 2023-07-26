Смотрите Вести в 14.30: С улиц Владимира теперь на законных основаниях будут вывозить бесхозный...

Смотрите "Вести" в 14.30: С улиц Владимира теперь на законных основаниях будут вывозить бесхозный автохлам.Непристойное предложение.Пытался отстоять свои права. 33-летний житель Суздаля попался пьяным за рулем, а под суд пойдет - за дачу взятки инспектору.Стопхлам.Срок хранения полгода, затем - в утиль или на продажу. С улиц Владимира теперь на законных основаниях будут вывозить бесхозный автохлам.Музейные мультипликаторы.Юные аниматоры из киношколы Александровской слободы показали свои первые мультфильмы.