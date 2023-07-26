Смотрите Вести в 21.05: Мужчина ограбил микрофинансовую организацию, чтобы погасить...

Смотрите "Вести" в 21.05: Мужчина ограбил микрофинансовую организацию, чтобы погасить кредиты.Быстрый займ.Избавили грабителя от долгов. В Гусь-Хрустальном задержали местного жителя, совершившего разбой в микрофинансовой организации.Расхламление. С глаз долой.Автохлам - в утиль или на реализацию. Во Владимире на законных основаниях уберут с улиц бесхозные автомобили.Живая рыба.В Оке сегодня стало больше стерляди - в самостоятельное плавание отправились сто двадцать тысяч мальков.