Смотрите Вести в 21.05: Мужчина ограбил микрофинансовую организацию, чтобы погасить...
Смотрите "Вести" в 21.05: Мужчина ограбил микрофинансовую организацию, чтобы погасить кредиты.
Быстрый займ.
Избавили грабителя от долгов. В Гусь-Хрустальном задержали местного жителя, совершившего разбой в микрофинансовой организации.
Расхламление. С глаз долой.
Автохлам - в утиль или на реализацию. Во Владимире на законных основаниях уберут с улиц бесхозные автомобили.
Живая рыба.
В Оке сегодня стало больше стерляди - в самостоятельное плавание отправились сто двадцать тысяч мальков.