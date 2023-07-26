Смотрите Вести в 9 утра: Пожарная техника прокладывает себе дорогу по дворам областного...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Пожарная техника прокладывает себе дорогу по дворам областного центра.
Полвека без капремонта.
Рухнувшие потолки, полусгнившие крыши и полы не проблема для администрации Суздальского района, но очевидная трагедия для жителей села Павловское. По какой причине чиновники отказались признать дом аварийным?
Через тернии...
Шлагбаумы, ворота и брошенные как попало машины. Пожарная техника прокладывает себе дорогу по дворам областного центра.
На помойку. Ржавый предел.
Срок хранения полгода, затем утилизация. С улиц Владимира продолжают вывозить бесхозный автохлам.