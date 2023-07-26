Смотрите Вести в 9 утра: Пожарная техника прокладывает себе дорогу по дворам областного...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Пожарная техника прокладывает себе дорогу по дворам областного центра.Полвека без капремонта.Рухнувшие потолки, полусгнившие крыши и полы не проблема для администрации Суздальского района, но очевидная трагедия для жителей села Павловское. По какой причине чиновники отказались признать дом аварийным?Через тернии...Шлагбаумы, ворота и брошенные как попало машины. Пожарная техника прокладывает себе дорогу по дворам областного центра.На помойку. Ржавый предел.Срок хранения полгода, затем утилизация. С улиц Владимира продолжают вывозить бесхозный автохлам.