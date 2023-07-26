Как сообщает Правительство области, в регионе стартовал новый проект «Искусство объединяет» от регионального Минкульта и Владимирского областного дома работников искусств. Задача –

Как сообщает Правительство области, в регионе стартовал новый проект «Искусство объединяет» от регионального Минкульта и Владимирского областного дома работников искусств. Задача – познакомить жителей с многообразием культурной жизни нашего края, сделать искусство максимально доступным для широкой аудитории. Сообщается, что первыми зрителями проекта станут сотрудники крупных предприятий региона. Артисты, музыканты, литераторы области, которые отличились на всероссийских