Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации работающим жителям Владимирской области в условиях...

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации работающим жителям Владимирской области в условиях жары.Напомним, 28 июля владимирцам обещают настоящую июльскую жару: до +33°C.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области информирует, что такая погода в летний период года приводит к "ухудшению условий труда работающих на открытой местности", а также "в производственных и общественных помещениях без кондиционеров".Необходимо придерживаться определенных мер профилактики перегревания и рекомендаций режима работ:1. Запомните, если температура в рабочем помещении приблизилась к + 28.5°C, рекомендуется сокращать рабочий день на 1 час. При повышении температуры до 29 градусов – на 2 часа, при температуре 30,5°C– на 4 часа.2. Для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы.«На открытом воздухе и температуре 32,5°C (и выше) продолжительность непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях...» - рассказывают специалисты Роспотребнадзора (по Владимирской области).При этом допустимая суммарная продолжительность нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения.3. В помещении, где происходит «нормализация теплового состояния человека» температуру воздуха следует поддерживать на уровне 24-25°C.4. Работа при температуре (наружного воздуха) более 32,5°C относится к опасным (экстремальным).5. Во время жары (в целях профилактики обезвоживания организма) рекомендуется правильно организовать питьевой режим.Вода должна быть в достаточном количестве и в доступе. Рекомендуемая температура (чая и других напитков) от +10 до +15°C.6. «Для оптимального водообеспечения» рекомендуется возмещать потерю солей и микроэлементов, отмечают специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области.Приветствуется наличие (на рабочих местах) минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков, соков, витаминизированных напитков и в идеале - кислородно-белковых коктейлей.7. Пить воду нужно часто и понемногу.При температуре воздуха более 30°C (и работе средней тяжести) требуется выпивать не менее 0,5 литров воды в час, то есть - 1 чашку каждые 20 минут.Фото: pxfuel.com