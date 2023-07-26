Суд присяжных в Лондоне признал актер Кевина Спейси невиновным в домогательствах. Присяжные обсуждали дело звезды Карточного домикана протяжении трех дней. Решение вынесли в день ..

Суд присяжных в Лондоне признал актер Кевина Спейси невиновным в домогательствах. Присяжные обсуждали дело звезды "Карточного домика"на протяжении трех дней.Решение вынесли в день рождения артиста — 26 июля ему исполнилось 64 года. Суд рассматривал обвинения, поступившие от четырех мужчин. По их версии, Спейси совершал преступления интимного характера с 2004 по 2013 год, когда занимал пост художественного руководителя в лондонском театре Old Vic.