Свои первые мультфильмы представили юные аниматоры музейной киношколы Александровской...

Свои первые мультфильмы представили юные аниматоры музейной киношколы Александровской слободы.Работа в новой детской студии исторической анимации "Слобода анимейшн" велась в течение полугода. Сначала на экскурсии дети познакомились с самыми важными моментами "царской" истории России, затем - погрузились в кропотливую творческую работу.Юные авторы под руководством опытного педагога по анимации Екатерины ГлУщенко тщательно продумывали сюжеты, составляли раскадровку и отрисовывали каждый фрагмент. Результат - несколько успешных, непохожих друг на друга проектов о времени грозненской Слободы. От проделанной работы юные киношники остались в восторге и теперь готовятся к более масштабным фильмам.Мультфильм "Никита-холоп", авторы - 10-летние Илья Барков и Артём Егоров:- Наконец, смастерил крылья деревянные, смазал их воском//да в перьях обвалял. И воспарил над землёй... Эту легенду хранит Александровская слобода.