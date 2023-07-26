В Александрове прошел круглый стол по развитию здравоохранения. Его инициаторами выступили...

В Александрове прошел круглый стол по развитию здравоохранения.Его инициаторами выступили депутаты Законодательного собрания области и руководство центральной районной больницы.Целью было определить актуальные проблемы местной системы медицинской помощи и механизмы их решения. Сформировать рабочую группу и начать работу над дорожной картой.Задать свой вопрос или поделиться наболевшим пришли неравнодушные жители и активисты города. В основном люди жаловались на нехватку детских врачей и длительный период записи. Также прозвучали вопросы по работе новой поликлиники в Струнино, которая должно скоро открыться.Олег Аристархов, врач-онколог Александровской районной больницы:- Очень хороший круглый стол, мне очень он понравился. Во-первых он прошел очень дружелюбно, надо сказать какие проблемы высказаны были, они озвучены и это самое главное, то, что мы понимаем, куда нам нужно двигаться. Мы будем создавать какую-то рабочую группу, и потом будем какую-то дорожную карту прописывать и будем ее реализовывать.