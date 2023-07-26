Лекции бывают не только скучными – заявляют организаторы фестиваля. Гости праздника смогут поиграть в игры Древней Руси, посетить различные выставки, а также узнать, кто был главным

Лекции бывают не только скучными – заявляют организаторы фестиваля. Гости праздника смогут поиграть в игры Древней Руси, посетить различные выставки, а также узнать, кто был главным русским имиджмейкером 16 века. Праздник пройдет 12 и 13 августа в Музее деревянного зодчества в Суздале. Основная идея фестиваля – сделать историю популярной и доступной для людей разного возраста