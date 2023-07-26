Кто будет восстанавливать муниципальные и региональные дороги, по которым возят стройматериалы для М-12? Этот вопрос задал депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей

Кто будет восстанавливать муниципальные и региональные дороги, по которым возят стройматериалы для М-12? Этот вопрос задал депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин во время «правительственного часа». Об этом он написал в своём телеграм-канале. При строительстве новой трассы М-12 было задействовано 400 километров дорог местного и регионального значения, однако по информации Говырина, «Автодор»