24-летний молодой человек ворвался в офис, где выдают микрозаймы, и стал угрожать сотруднице предметом, похожим на пистолет. Испуганная женщина отдала грабителю 67 тысяч рублей из кассы.

24-летний молодой человек ворвался в офис, где выдают микрозаймы, и стал угрожать сотруднице предметом, похожим на пистолет. Испуганная женщина отдала грабителю 67 тысяч рублей из кассы. Подозреваемого в разбойном нападении уже задержали, сообщили в МВД России. Елена Волк, официальный представитель МВД России В результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства задержан 24-летний местный безработный. Он пояснил