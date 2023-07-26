В Камешково сгорела жилая квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России...

В Камешково сгорела жилая квартира в многоэтажном доме.Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Как стало известно, вчера (25 июля) в вечернее время (17:05) поступил звонок о возгорании в многоквартирном доме (в городе Камешково, на улице Молодежной, в доме №11) и сильном задымлении на этажах здания.На место тут же выехали пожарно-спасательные подразделения.Уточняется, что на момент прибытия спасателей действительно наблюдался густой дым из окон 2-го этажа.«Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки, спасения и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение на площади 30 квадратных метров...» - сообщают в региональной пресс-службе.Было эвакуировано 10 человек. О пострадавших не сообщается.Увы, полностью сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры.Известно, что для ликвидации пожара в многоквартирном жилом доме привлекались 5 единиц техники и 13 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину происшествия.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае возгорания необходимо незамедлительно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области